Власники Ньюкасла можуть придбати іменитий клуб Серії А

Власники Ньюкасла, Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF), розглядають можливість придбання клубу Серії А Торіно.

Про це повідомляє Calciomercato.

За їхньою інформацією, PIF хоче додати до свого портфелю клуб з Італії та здійснити ще один крок до створення своєї мережі клубів на зразок City Group. Торіно вважається підходящою кандидатурою, проте у прямі переговори сторони поки що не вступали.

Наприкінці жовтня повідомлялося про інтерес до Торіно з боку Red Bull, проте згодом австрійська компанія переключила свою увагу на Дженоа.

Наразі власником Торіно є італійський бізнесмен Урбано Кайро. Він також володіє холдингом RCS Sport, до якого входять, зокрема, відоме видання La Gazzetta dello Sport, а також провідні італійські велогонки, такі як Джиро д’Італія, Мілан – Санремо, Ломбардія та Тіррено – Адріатико.

Наразі Торіно посідає 11 місце в турнірній таблиці Серії А з 15 очками в 13 матчах.