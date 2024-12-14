Лопетегі: Команда збирається відвідати Майкла Антоніо у лікарні

Головний тренер Вест Гема Хулен Лопетегі прокоментував стан здоров'я нападника команди Майкла Антоніо, який нещодавно потрапив у страшну ДТП.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Сьогодні чи завтра ми збираємось його відвідати. Найголовніше те, що йому вже краще. Ми дуже близькі з його родиною та бажаємо Майклу усього найкращого.

Найкраща новина була у тому, що він зміг поговорити із командою напередодні матчу проти Вулвергемптону. Це диво.

Йому потрібно декілька місяців щоби відновитись, спочатку стати чоловіком, а потім гравцем", - розповів Лопетегі.