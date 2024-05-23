Вест Гем оголосив про призначення Лопетегі

Іспанський наставник Хулен Лопетегі став новим головним тренером англійського Вест Гема.

Про це повідомила пресслужба "молотобійців".

Іспанець офіційно розпочне роботу 1 липня.

We are delighted to announce the appointment of Julen Lopetegui as the Club’s new men’s Head Coach.



The former Spain, Porto, Real Madrid and Sevilla coach will officially begin work on July 1 🗓️ — West Ham United (@WestHam) May 23, 2024

Зазначимо, що останнім клубом Лопетегі був Вулвергемпотн, який він очолював у 2022-2023 роках.

Загалом тренер має досвід роботи в збірній Іспанії, мадридському Реалі та Севільї.

Раніше з'являлась інформація, що Баварія зв'язалася з Лопетегі після відмови наставника збірної Австрії Ральфа Рангніка очолити мюнхенців.