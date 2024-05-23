Вест Гем оголосив про призначення Лопетегі
Іспанський наставник Хулен Лопетегі став новим головним тренером англійського Вест Гема.
Про це повідомила пресслужба "молотобійців".
Іспанець офіційно розпочне роботу 1 липня.
Зазначимо, що останнім клубом Лопетегі був Вулвергемпотн, який він очолював у 2022-2023 роках.
Загалом тренер має досвід роботи в збірній Іспанії, мадридському Реалі та Севільї.
Раніше з'являлась інформація, що Баварія зв'язалася з Лопетегі після відмови наставника збірної Австрії Ральфа Рангніка очолити мюнхенців.