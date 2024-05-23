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Вест Гем оголосив про призначення Лопетегі

Владислав Уткін — 23 травня, 13:24
Вест Гем оголосив про призначення Лопетегі

Іспанський наставник Хулен Лопетегі став новим головним тренером англійського Вест Гема.

Про це повідомила пресслужба "молотобійців".

Іспанець офіційно розпочне роботу 1 липня.

Зазначимо, що останнім клубом Лопетегі був Вулвергемпотн, який він очолював у 2022-2023 роках.

Загалом тренер має досвід роботи в збірній Іспанії, мадридському Реалі та Севільї.

Раніше з'являлась інформація, що Баварія зв'язалася з Лопетегі після відмови наставника збірної Австрії Ральфа Рангніка очолити мюнхенців.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вест Гем Лопетегі

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