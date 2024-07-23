ЛНЗ розписав мирову з Інгульцем у товариському матчі
Черкаський ЛНЗ зіграв внічию з Інгульцем у контрольному матчі.
Поєдинок завершився з рахунком 0:0.
Товариський матч
23 липня
ЛНЗ — Інгулець 0:0
ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Саліху, Дайко, Каплієнко – Яшарі, Бар (Ангелов, 67), Тілль, Олійник (Ейнел, 67), Наумець (Пасіч, 77) – Ассінор
Напередодні ЛНЗ обіграв Олександрію та поступився у спарингу Оболоні.
Нещодавно до черкаського клубу доєднався ексзахисник албанського Лячі. Клуб також підсилився 23-річним нападником з Гани Марком Ассінором.