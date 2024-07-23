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ЛНЗ розписав мирову з Інгульцем у товариському матчі

Олександр Булава — 23 липня, 20:34
ЛНЗ розписав мирову з Інгульцем у товариському матчі

Черкаський ЛНЗ зіграв внічию з Інгульцем у контрольному матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Товариський матч
23 липня

ЛНЗ — Інгулець 0:0

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Саліху, Дайко, Каплієнко – Яшарі, Бар (Ангелов, 67), Тілль, Олійник (Ейнел, 67), Наумець (Пасіч, 77) – Ассінор

Напередодні ЛНЗ обіграв Олександрію та поступився у спарингу Оболоні.

Нещодавно до черкаського клубу доєднався ексзахисник албанського Лячі. Клуб також підсилився 23-річним нападником з Гани Марком Ассінором.

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