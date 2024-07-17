ЛНЗ з дублем Ассінора здолав Олександрію

Черкаський ЛНЗ здобув мінімальну перемогу над Олександрією у межах підготовки до сезону-2024/25.

Матч завершився з рахунком 2:1. У складі черкаського клубу дубль оформив 24-річний ганський нападник Марк Ассінор. В Олександрії гол на рахунку Кампоса.

Товариський матч

17 липня

ЛНЗ — Олександрія 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Ассінор, 2:0 - 53 Ассінор, 2:1 - 87 Кампос

Зазначимо, що для ЛНЗ це третя поспіль перемога в межах підготовки до сезону. Раніше черкаський клуб обіграв Оболонь та Лівий берег.

Нагадаємо, нещодавно до команди доєднався ексзахисник албанського Лячі.