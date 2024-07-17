ЛНЗ з дублем Ассінора здолав Олександрію
Черкаський ЛНЗ здобув мінімальну перемогу над Олександрією у межах підготовки до сезону-2024/25.
Матч завершився з рахунком 2:1. У складі черкаського клубу дубль оформив 24-річний ганський нападник Марк Ассінор. В Олександрії гол на рахунку Кампоса.
Товариський матч
17 липня
ЛНЗ — Олександрія 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 36 Ассінор, 2:0 - 53 Ассінор, 2:1 - 87 Кампос
Зазначимо, що для ЛНЗ це третя поспіль перемога в межах підготовки до сезону. Раніше черкаський клуб обіграв Оболонь та Лівий берег.
Нагадаємо, нещодавно до команди доєднався ексзахисник албанського Лячі.