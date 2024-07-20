Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Взяли реванш: Оболонь впевнено перемогла ЛНЗ у контрольному матчі

Микола Дендак — 20 липня, 21:24
Взяли реванш: Оболонь впевнено перемогла ЛНЗ у контрольному матчі

Київська Оболонь впевнено перемогла черкаський ЛНЗ у товариському матчі в межах підготовки до сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Зазначимо, що нещодавно команди вже грали спаринг між собою і тоді перемогу святкував ЛНЗ.

Контрольний матч
20 липня

Оболонь — ЛНЗ 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Слободян, 2:0 - 90 Груша

Нагадаємо, раніше кияни підписали нападника львівського Руха Дениса Теслюка та підсилилась півзахисником Металіста 1925 Костянтином Бичеком.

Своєю чергою до ЛНЗ нещодавно доєднався ексзахисник албанського Лячі. Клуб також підсилився 23-річним нападником з Гани Марком Ассінором.

Контрольний поєдинок ЛНЗ Черкаси Оболонь

Оболонь

Ексзахисник Вереса перебуває на перегляді в Оболоні
Оболонь розгромила Чайку в товариському матчі
Літнє міжсезоння клубів УПЛ: календар, трансляції та результати товариських матчів
Марченко: На зборах кожен матч важкий, особливо в таку спеку
Оболонь поступилась Кудрівці-Ниві у товариському матчі

Останні новини