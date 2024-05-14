Колос — ЛНЗ 1:3: огляд матчу УПЛ

ЛНЗ здобув перемогу над Колосом у виїзному матчі чемпіонату України з футболу-2023/24.

Чемпіонат України — УПЛ

28 тур, 13 травня

Голи : 1:0 — Бондаренко 24, 1:1 — Чорноморець (автогол) 44, 1:2 — Наумець 62, 1:3 — Соареш 67





Колос : Фесюн, Цуріков, Чорноморець (Гончаренко 73), Бондаренко, Бурда, Топалов, Демченко, Оріховський (Салабай 73), Ільїн (Криворучко 73), Рангел (Паулаускас 86), Велетень (Гусол 86).





ЛНЗ : Пеньков, Каплієнко, Саліху, Муравський, Пасіч (Насонов 82), Яшарі, Тілль, Бойко (Тищенко 82), Стасюк (Наумець 61), Соареш (Шестаков 77), Молло (Хобленко 61).





Попередження : Каплієнко 37, Демченко 41, Соареш 53, Салабай 87, Насонов 90+4





Зазначимо, що для нового головного тренера Колоса Олександра Поздєєва це був перший матч після підвищення . Нещодавно повідомлялося, що після попереднього матчу президент клубу Андрій Засуха нагородив гравців преміальними попри поразу





Завдяки цій перемозі ЛНЗ піднявся на сьоме місце, випередивши Чорноморець. Додамо, що до сьогоднішньої гри черкасці вже гарантували собі місце в УПЛ після того, як Оболонь, яка посідає 13-те місце, вже гарантували собі місце в УПЛ після того, як Оболонь, яка посідає 13-те місце, втратила очки з Рухом. Команда вже мала гандикап в 6 очок над киянами. І враховуючи особисті зустрічі, Оболонь не мала шансів наздогнати ЛНЗ.





Колос продовжує перебувати на 12 позиції та ризикує "впасти" в зону перехідних матчів. Ковалівську команду може випередити та сама Оболонь, яка за два три до кінця сезону відстає на три очки.



