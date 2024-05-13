ЛНЗ завдяки яскравому камбеку здолав Колос у 28 турі УПЛ
ЛНЗ здобув перемогу над Колосом у виїзному матчі чемпіонату України з футболу-2023/24.
Не забиваєш ти - забивають тобі. Саме так можна описати кілька хвилин, упродовж яких ЛНЗ втратив вбивчу нагоду після удару Геннадія Пасіча, а Колос майже одразу ж покарав гостей - Валерій Бондаренко потужним ударом вколотив м’яч у сітку після скидки від партнера.
Втім, Колосу не вдалося піти на перерву переможцем, адже все зіпсував автогол Олександра Чорноморця. Ковалівці потужно розпочали другий тайм, навіть струснули стійку воріт ЛНЗ, а потім немов зникли з поля. ЛНЗ організував два голи за 5 хвилин, які й вирішили долю зустрічі.
Чемпіонат України з футболу — УПЛ
28 тур, 13 травня
Колос — ЛНЗ 1:3 (1:1)
Голи: 1:0 — Бондаренко 24, 1:1 — Чорноморець (автогол) 44, 1:2 — Наумець 62, 1:3 — Соареш 67
Колос: Фесюн, Цуріков, Чорноморець (Гончаренко 73), Бондаренко, Бурда, Топалов, Демченко, Оріховський (Салабай 73), Ільїн (Криворучко 73), Рангел (Паулаускас 86), Велетень (Гусол 86).
ЛНЗ: Пеньков, Каплієнко, Саліху, Муравський, Пасіч (Насонов 82), Яшарі, Тілль, Бойко (Тищенко 82), Стасюк (Наумець 61), Соареш (Шестаков 77), Молло (Хобленко 61).
Попередження: Каплієнко 37, Демченко 41, Соареш 53, Салабай 87, Насонов 90+4
Зазначимо, що для нового головного тренера Колоса Олександра Поздєєва це був перший матч після підвищення. Нещодавно повідомлялося, що після попереднього матчу президент клубу Андрій Засуха нагородив гравців преміальними попри поразу.
Раніше Полісся втримало мінімальну перемогу в 22-годинному матчі проти Кривбаса - всьому виною повітряні тривоги. До слова, матч між Колосом та ЛНЗ також переривався через ракетну небезпеку.