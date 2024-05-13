ЛНЗ завдяки яскравому камбеку здолав Колос у 28 турі УПЛ

ЛНЗ здобув перемогу над Колосом у виїзному матчі чемпіонату України з футболу-2023/24.

Не забиваєш ти - забивають тобі. Саме так можна описати кілька хвилин, упродовж яких ЛНЗ втратив вбивчу нагоду після удару Геннадія Пасіча, а Колос майже одразу ж покарав гостей - Валерій Бондаренко потужним ударом вколотив м’яч у сітку після скидки від партнера.

Втім, Колосу не вдалося піти на перерву переможцем, адже все зіпсував автогол Олександра Чорноморця. Ковалівці потужно розпочали другий тайм, навіть струснули стійку воріт ЛНЗ, а потім немов зникли з поля. ЛНЗ організував два голи за 5 хвилин, які й вирішили долю зустрічі.

Чемпіонат України з футболу — УПЛ

28 тур, 13 травня





Колос — ЛНЗ 1:3 (1:1)





Голи: 1:0 — Бондаренко 24, 1:1 — Чорноморець (автогол) 44, 1:2 — Наумець 62, 1:3 — Соареш 67





Колос: Фесюн, Цуріков, Чорноморець (Гончаренко 73), Бондаренко, Бурда, Топалов, Демченко, Оріховський (Салабай 73), Ільїн (Криворучко 73), Рангел (Паулаускас 86), Велетень (Гусол 86).





ЛНЗ: Пеньков, Каплієнко, Саліху, Муравський, Пасіч (Насонов 82), Яшарі, Тілль, Бойко (Тищенко 82), Стасюк (Наумець 61), Соареш (Шестаков 77), Молло (Хобленко 61).





Попередження: Каплієнко 37, Демченко 41, Соареш 53, Салабай 87, Насонов 90+4





Зазначимо, що для нового головного тренера Колоса Олександра Поздєєва це був перший матч після підвищення . Нещодавно повідомлялося, що після попереднього матчу президент клубу Андрій Засуха нагородив гравців преміальними попри поразу



