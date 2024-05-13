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Президент Колоса преміював команду після поразки від Зорі — джерело

— 13 травня, 09:48
Президент Колоса преміював команду після поразки від Зорі — джерело

Ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський заявив, що президент Колоса Андрій Засуха преміював команду після поразки в перенесеному матчі 15 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) проти Зорі.

Відповідну заяву Співаковський зробив на ютуб-каналі ТаТоТаке.

Очільнику клубу сподобався виступ команди і в підтвердження цього вона отримала 1 млн грн бонусу.

Напередодні президент Колоса призначив Олександра Поздєєва на посаду головного тренера першої команди.

Нагадаємо, Поздєєв став виконувачем обов’язків головного тренера після того, як його попередника Ярослава Вишняка перевели на посаду віцепрезидента.

Колос зазнав поразок в обох матчах під керівництвом Поздєєва: спершу ковалівці пропустили 5 м’ячів від Динамо, а потім мінімально поступилися Зорі.

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