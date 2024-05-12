Колос оголосив про призначення головного тренера

Президент Колоса Андрій Засуха призначив Олександра Поздєєва на посаду головного тренера першої команди.

Про це ковалівський клуб оголосив у своєму Telegram-каналі.

Напередодні матчу 28-го туру УПЛ Колос - ЛНЗ президент нашого клубу Андрій Засуха висловив підтримку та повну довіру тренерському штабу головної команди Колоса на чолі із Олександром Поздєєвим та прибрав приставку "виконуючий обовʼязки", - йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, Поздєєв став виконувачем обов’язків головного тренера після того, як його попередника Ярослава Вишняка перевели на посаду віцепрезидента.

Колос зазнав поразок в обох матчах під керівництвом Поздєєва: спершу ковалівці пропустили 5 м’ячів від Динамо, а потім мінімально поступилися Зорі.