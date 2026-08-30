Нива уникнула технічної поразки: на матч із Металістом тернопільці вийшли у чужій формі із заклеєними номерами

Нива Тернопіль вийшла на матч 4-го туру Першої ліги проти Металіста у формі іншого клубу.

Як відомо, зустріч не розпочалася вчасно через схожі кольори екіпірування команд, а резервного комплекту до Ужгорода команда з Тернополя з собою не привезла.

У підсумку, на поле Нива вийшла у комплекті форми аматорського ФК Медея (Оріховиця), який виступає у чемпіонаті Ужгорода. Також на формі були заклеєні номери.

Нагадаємо, раніше в межах 5-го туру Першої ліги Вікторія на виїзді розгромила Пробій із рахунком 3:0. У недільній програмі також відбудеться матч Куликів-Білка – Агробізнес.