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Пономарьов: ЛНЗ мало повну перевагу над Чорноморцем

Олег Дідух — 16 серпня 2026, 16:10
Пономарьов: ЛНЗ мало повну перевагу над Чорноморцем
Віталій Пономарьов
ФК ЛНЗ

Головний тренер черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував перемогу 2:0 над Чорноморцем у третьому турі УПЛ.

Слова фахівця наводить УПЛ ТБ.

"Ми мали повну перевагу та заслужено перемогли. Стосовно попередніх матчів – я завжди говорю: рахунок на табло. Потрібно завжди робити висновки з гри, розуміти, чому не перемогли. Але результат – це завжди найважливіше. Значить, у минулому матчі ми припустилися таких помилок, які не дали нам перемогти.

Те, що у перших 4 матчах не могли забити, впливає психологічно. В нас було дуже багато ударів по воротах у тих матчах. Це літо було для нас чимось новим: ми вперше стали призерами та потрапили в єврокубки. І ми готувалися до них. І вперше одразу після єврокубків грали чемпіонат. Але я радий, що ми отримали такий досвід, ми хочемо постійно рости. І футболісти за цей час виросли. Нам потрібно забувати про минулий сезон і про срібні нагороди та працювати далі", – заявив Пономарьов.

Для ЛНЗ перемога над Чорноморцем стала першою у поточному сезоні. У попередніх чотирьох матчах підопічні Пономарьова навіть не забили жодного гола.

ЛНЗ Черкаси Чорноморець Віталій Пономарьов

Віталій Пономарьов

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