Це буде цінний урок для мене: Туран – про розгромну поразку Шахтаря від ЛНЗ у 8-му турі УПЛ

Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував сенсаційну поразку своєї команди від ЛНЗ у матчі 8-го туру Української Прем'єр-ліги, зазначивши, що ніколи не відчував себе таких спустошеним.

Про це він сказав у коментарі Футбол 360.

"Дуже важлива реакція на перебіг подій. Було важливо, як ми зіграємо 1 в 1. На жаль, ми повністю провалили це випробування. Наша оборона може покрити будь-які індивідуальні помилки, але я відчуваю, що у нас досі є проблеми щодо системності оборони. Ми над ними працюємо. Нам було відомо, що ЛНЗ буде намагатись часто використовувати своїх "вісімок" у ролі тих, хто буде проникати у простір.

Їх латералі доволі високо піднімаються і не цураються використовувати лонгболи. Важливо за такого малюнку гри перебігти і встигнути на добивання, на другий м’яч. Якщо ви не можете задовольнити цей запит, то я не впевнений, чи є сенс говорити про інші аспекти. Це було базове походження сьогоднішньої невдачі. Ще ніколи не почував себе таким спустошеним у якості головного тренера. Це буде дуже цінний урок для мене на майбутнє", – сказав тренер.

Попри поразку, "гірники" залишилися лідерами турнірної таблиці, водночас ЛНЗ завдяки цій перемозі піднявся на 6-ту сходинку.