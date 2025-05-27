ЛНЗ підписав новий контракт з Пасічем

ЛНЗ оголосив про продовження співпраці із півзахисником Геннадієм Пасічем.

Про це повідомила пресслужба черкаського колективу.

Угода розрахована до літа 2026 року. Зазначимо, що до ЛНЗ Пасіч приєднався у 2023-му, зігравши за цей час 59 матчів, у яких записав на свій рахунок 5+2 за системою "гол+пас".

Напередодні ЛНЗ оголосив про звільнення Романа Григорчука з посади головного тренера команди.

Це рішення, а також інші процеси в клубі, пояснив президент колективу Віктор Кравченко.