ЛНЗ підписав новий контракт з Пасічем
Геннадій Пасіч
ЛНЗ
ЛНЗ оголосив про продовження співпраці із півзахисником Геннадієм Пасічем.
Про це повідомила пресслужба черкаського колективу.
Угода розрахована до літа 2026 року. Зазначимо, що до ЛНЗ Пасіч приєднався у 2023-му, зігравши за цей час 59 матчів, у яких записав на свій рахунок 5+2 за системою "гол+пас".
Напередодні ЛНЗ оголосив про звільнення Романа Григорчука з посади головного тренера команди.
Це рішення, а також інші процеси в клубі, пояснив президент колективу Віктор Кравченко.