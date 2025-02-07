Ворскла та Металіст 1925 обмінялись гравцями

Лівий захисник Ворскли Олександр Чорноморець на правах оренди продовжить кар'єру в Металісті 1925.

Про це повідомила пресслужба харківського клубу.

Оренда розрахована до кінця сезону. У зворотному напрямку в оренду до Ворскли на таких же умовах вирушив захисник Металіста 1925 року Євген Пасіч.

У цьому сезоні Олександр Чорноморець зіграв у 14-ти матчах за полтавський клуб у всіх турнірах, у яких отримав одну жовту картку.

Пасіч зіграв 8 матчів за харківський колектив, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, раніше склад полтавської Ворскли посилив костаріканський футболіст Фернан Фаеррон.