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Ми змінюємо вектор розвитку клубу, – президент ЛНЗ пояснив, що відбувається у команді

Микола Дендак — 26 травня 2025, 17:21
Ми змінюємо вектор розвитку клубу, – президент ЛНЗ пояснив, що відбувається у команді
Віктор Кравченко
ФК ЛНЗ

Президент черкаського ЛНЗ Віктор Кравченко повідомив, що клуб змінює вектор подальшого розвитку клубу. Вже підібрано новий тренерський штаб, про який буде повідомлено найближчим часом.

Його слова передає пресслужба клубу.

Президент черкаської команди вибачився за невдалий сезон та подякував усім за підтримку команди у ці важкі часи.

"Разом із генеральним директором ми прийняли рішення змінити вектор подальшого розвитку клубу. Нова стратегія полягає в тому, що ми маємо визначену стежку розвитку, за якою основна команда буде поступово підходити до найвищих результатів. Ці кроки будуть системними, продуманими та стратегічно обґрунтованими.
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Для реалізації нової стратегії вже підібрано новий тренерський штаб. Найближчим часом чекайте офіційної інформації у клубних медіа. Ми й надалі будемо інвестувати в розвиток молоді, насамперед – у нашу академію. Академія – фундамент, на якому буде будуватися наше майбутнє. Ще раз дякую всім, хто з нами. Ми розпочинаємо новий етап", – сказав Кравченко.

Також президент ЛНЗ повідомив, що Василь Каюк та Олексій Поздняков стали повноцінно генеральним директором та спортивним директором академії відповідно. До цього вони були виконувачами обов'язків.

Нагадаємо, напередодні ЛНЗ припинив співпрацю з головним тренером команди Романом Григорчуком. Головним кандидатом на його заміну є наставник Руха Віталій Пономарьов.

За підсумками сезону 2024/25 черкаський колектив фінішував 12-м у турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги.

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