ЛНЗ звільнив Григорчука з посади головного тренера

ЛНЗ припинив співпрацю з головним тренером команди Романом Григорчуком.

Про це повідомила пресслужба черкаського клубу.

Про причини такого рішення не повідомляється.

"Футбольний клуб ЛНЗ дякує тренеру за внесок у розвиток команди й бажає великих успіхів у майбутньому", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Григорчук очолив клуб у грудні 2024 року. За підсумками сезону 2024/25 черкаський колектив фінішував 12-м у турнірній таблиці УПЛ. Під його керівництвом команда здобула всього 2 перемоги, водночас 6 разів зіграла внічию та зазнала 5 поразок.

У жовтні 59-річного спеціаліста звільнили з азербайджаньского Нефтчі, де він протримався на посаді головного тренера лише кілька місяців, адже не зміг здобути жодної перемоги в перших 9 турах чемпіонату Азербайджану.