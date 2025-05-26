Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

ЛНЗ звільнив Григорчука з посади головного тренера

Олексій Мурзак — 26 травня 2025, 13:54
ЛНЗ звільнив Григорчука з посади головного тренера
Роман Григорчук
УПЛ

ЛНЗ припинив співпрацю з головним тренером команди Романом Григорчуком.

Про це повідомила пресслужба черкаського клубу.

Про причини такого рішення не повідомляється.

"Футбольний клуб ЛНЗ дякує тренеру за внесок у розвиток команди й бажає великих успіхів у майбутньому", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Григорчук очолив клуб у грудні 2024 року. За підсумками сезону 2024/25 черкаський колектив фінішував 12-м у турнірній таблиці УПЛ. Під його керівництвом команда здобула всього 2 перемоги, водночас 6 разів зіграла внічию та зазнала 5 поразок.

У жовтні 59-річного спеціаліста звільнили з азербайджаньского Нефтчі, де він протримався на посаді головного тренера лише кілька місяців, адже не зміг здобути жодної перемоги в перших 9 турах чемпіонату Азербайджану.

ЛНЗ Черкаси Чемпіонат України, УПЛ Роман Григорчук

ЛНЗ Черкаси

Став відомий головний кандидат на посаду тренера ЛНЗ – джерело
Чемпіонство Динамо, Полісся – у єврокубках: підсумкова турнірна таблиця УПЛ
Врятувались на останніх хвилинах: огляд матчу Верес – ЛНЗ
Карпати спробують вийти в єврокубки, Інгулець – відправити Ворсклу в Першу лігу: інтриги 30 туру УПЛ
Верес – ЛНЗ Черкаси: де дивитися матч останнього туру УПЛ

Останні новини