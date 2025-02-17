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Ворскла орендувала досвідченого захисника Металіста 1925

Олексій Мурзак — 17 лютого 2025, 19:30
Ворскла орендувала досвідченого захисника Металіста 1925
Євген Пасіч
ФК Ворскла Полтава

Захисник Металіста 1925 Євген Пасіч на правах оренди перейшов у Ворсклу.

Про це повідомила пресслужба полтавського клубу.

Угода розрахована до кінця сезону-2024/25. Новачок виступатиме за команду під 42-м номером.

31-річний футболіст у поточному сезоні зіграв 9 матчів за харківський колектив, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, раніше склад полтавської Ворскли посилив костаріканський футболіст Фернан Фаеррон.

Раніше повідомлялося, що у зворотному напрямку в Металіст 1925 відправився лівий захисник Ворскли Олександр Чорноморець.

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