Ворскла орендувала досвідченого захисника Металіста 1925

Захисник Металіста 1925 Євген Пасіч на правах оренди перейшов у Ворсклу.

Про це повідомила пресслужба полтавського клубу.

Угода розрахована до кінця сезону-2024/25. Новачок виступатиме за команду під 42-м номером.

31-річний футболіст у поточному сезоні зіграв 9 матчів за харківський колектив, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, раніше склад полтавської Ворскли посилив костаріканський футболіст Фернан Фаеррон.

Раніше повідомлялося, що у зворотному напрямку в Металіст 1925 відправився лівий захисник Ворскли Олександр Чорноморець.