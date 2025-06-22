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ЛНЗ підписав чотирьох новачків та планує підсилитися ще низкою гравців – ЗМІ

Олексій Мурзак — 22 червня 2025, 00:52
ЛНЗ підписав чотирьох новачків та планує підсилитися ще низкою гравців – ЗМІ
ФК ЛНЗ

ЛНЗ підписав чотирьох нових гравців.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією видання, склад черкаського клубу поповнили воротар Олексій Паламарчук з Інгульця, універсал Денис Кузик з Кривбаса та два колишні підопічні по Руху нового головного тренера Віталія Пономарьова – захисник Роман Дідик та півзахисник Артур Рябов.

Очікується, що їх буде офіційно представлено 23 червня, коли черкащани повернуться з відпустки й розпочнуть підготовку до нового сезону.

Також видання зазначає, що ЛНЗ планує підсилитися ще 5-6 новобранцями. Зокрема, черкащани проявляють інтерес до ще одного гравця Руха – воротаря Дмитра Ледвія.

Раніше ЛНЗ оголосив про завершення співпраці з вісьмома футболістами. Також повідомлялося, що ЛНЗ підписав форварда Епіцентра Данила Кравчука.

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