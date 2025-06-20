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ЛНЗ підписав найкращого бомбардира Першої ліги минулого сезону – джерело

Олексій Мурзак — 20 червня 2025, 15:25
ЛНЗ підписав найкращого бомбардира Першої ліги минулого сезону – джерело
Данило Кравчук
ФК Епіцентр

ЛНЗ підписав форварда Епіцентра Данила Кравчука.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, Кравчук підписав контракт в Черкасах і почне збори з новою командою.

23-річний нападник в минулій кампанії забив 13 голів в 20 матчах чемпіонату, ставши найкращим бомбардиром першості. Його також було визнано найкращим гравцем Першої ліги сезону 2024/25. Він грав за Епіцентр з осені 2023 року, куди перейшов з полтавської Ворскли.

Раніше повідомлялося, що гравець перебуває за крок від переходу в Корону, яка виступає в Екстраклясі.

Нагадаємо, що півзахисник ЛНЗ Мухаррем Яшарі потрапив до сфери інтересів низки клубів.

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