ЛНЗ підписав найкращого бомбардира Першої ліги минулого сезону – джерело

ЛНЗ підписав форварда Епіцентра Данила Кравчука.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, Кравчук підписав контракт в Черкасах і почне збори з новою командою.

23-річний нападник в минулій кампанії забив 13 голів в 20 матчах чемпіонату, ставши найкращим бомбардиром першості. Його також було визнано найкращим гравцем Першої ліги сезону 2024/25. Він грав за Епіцентр з осені 2023 року, куди перейшов з полтавської Ворскли.

Раніше повідомлялося, що гравець перебуває за крок від переходу в Корону, яка виступає в Екстраклясі.

Нагадаємо, що півзахисник ЛНЗ Мухаррем Яшарі потрапив до сфери інтересів низки клубів.