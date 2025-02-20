Полісся віддасть в оренду ЛНЗ свого скандального легіонера – джерело

Конголезький вінгер Полісся Бені Макуана продовжить виступати в Українській Прем'єр-лізі, але в іншому клубі.

Як повідомив журналіст Ігор Бурбас, гравця терміном на один рік орендує ЛНЗ.

За його інформацією, черкаський клуб давно шукає підсилення на лівий фланг атаки, і ще з грудня керівництво виявляло інтерес до Макуана.

Зазначається, що ЛНЗ вже узгодив оренду гравця на один рік.

Раніше повідомлялося, що Полісся вирішило повернути в розташування клубу скандального легіонера, однак поки тренуватися він буде з другою командою.

Нагадаємо, що Бені приєднався до Полісся влітку 2023 року, перейшовши з Монпельє за 250 тисяч євро.

Раніше Полісся виступило із заявою щодо самовільного відходу Бені Макуана з клубу. Дійшло до того, що футболіст видалив усі фотографії та згадування про житомирський клуб зі свого акаунту в Instagram.