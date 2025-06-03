ЛНЗ підписав контракт з новим головним тренером – джерело

Черкаський ЛНЗ визначився з новим головним тренером після відходу Романа Григорчука.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Клуб підписав контракт на два роки із 51-річним наставником Руха Віталієм Пономарьовим.

До тренерського штабу 51-річного фахівця увійшли всі його помічники по Руху – асистенти Іван Шуга та Геннадій Щекотилін, фізіотерапевт Віталій Романюк, тренер воротарів Андрій Радь.

Нагадаємо, напередодні ЛНЗ оголосив про звільнення Романа Григорчука. Фахівець очолив клуб у грудні 2024 року. Під його керівництвом команда здобула всього 2 перемоги, водночас 6 разів зіграла внічию та зазнала 5 поразок.

За підсумками сезону 2024/25 черкаський колектив фінішував 12-м у турнірній таблиці УПЛ, Рух завершив чемпіонат на 8-му місці.