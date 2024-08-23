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ЛНЗ підписав та оригінально представив грузинського півзахисника

Андрій Яросименко — 23 серпня, 19:54
ЛНЗ підписав та оригінально представив грузинського півзахисника
Шота Нонікашвілі
Getty images

Черкаський ЛНЗ підписав грузинського центрального півзахисника Шота Нонікашвілі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

23-річний гравець перейшов до черкасців у статусі найкращого бомбардира грузинської Іберії 1999 у минулому сезоні. За 20 матчів він забив 9 голів та оформив один асист.

Зазначимо, ЛНЗ веде активну трансферну політику. Раніше клуб підписав півзахисника донецького Шахтаря Дмитра Топалова, та вінгера Олександрії Артура Авагімяна.

Напередодні команда здобула вольову перемогу над львівським Рухом у матчі третього туру Української Прем'єр-ліги. Наразі в активі черкаського колективу 6 очок.

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