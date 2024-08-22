Півзахисник Шахтаря гратиме за ЛНЗ

Півзахисник донецького Шахтаря Дмитро Топалов гратиме за черкаський ЛНЗ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

26-річний футболіст є вихованцем "гірників" і, U-17 та U-19 виступав за їхні юнацькі команди. Також грав за другу команду Шахтаря і Маріуполь. Попередній сезон провів в оренді ковалівського Колоса. Всього він зіграв у 17 матчах, результативними діями не відзначився.

За ЛНЗ він виступатиме на правах оренди. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 700 тисяч євро.

Нагадаємо, напередодні черкасці підписали півзахисника Олександрії Артура Авагімяна. Раніше клуб здобув вольову перемогу над львівським Рухом у матчі третього туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25. Наразі в активі команди 6 очок.