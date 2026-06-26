ЛНЗ визначився з місцем проведення номінально домашнього матчу в кваліфікації Ліги конференцій

Визначилася дата та місце проведення матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між ЛНЗ та Гентом.

Про це повідомила пресслужба черкаського клубу.

Так, номінально домашні матчі в єврокубках черкаський клуб проводитиме у Польщі на стадіоні "ORLEN ARENA" – домашній арені Вісли Плоцьк.

Перший матч проти Гента ЛНЗ зіграє 23 липня, матч-відповідь відбудеться 30 липня у Бельгії.

Детальну інформацію про квитки на номінально домашню гру клубу буде опубліковано додатково.

Напередодні стало відомо, що Шахтар має кілька варіантів відносно арен, де планує проводити домашні матчі Ліги чемпіонів.