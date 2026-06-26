ЛНЗ визначився з місцем проведення номінально домашнього матчу в кваліфікації Ліги конференцій
ORLEN ARENA
ФК ЛНЗ
Визначилася дата та місце проведення матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між ЛНЗ та Гентом.
Про це повідомила пресслужба черкаського клубу.
Так, номінально домашні матчі в єврокубках черкаський клуб проводитиме у Польщі на стадіоні "ORLEN ARENA" – домашній арені Вісли Плоцьк.
Перший матч проти Гента ЛНЗ зіграє 23 липня, матч-відповідь відбудеться 30 липня у Бельгії.
Детальну інформацію про квитки на номінально домашню гру клубу буде опубліковано додатково.
Напередодні стало відомо, що Шахтар має кілька варіантів відносно арен, де планує проводити домашні матчі Ліги чемпіонів.