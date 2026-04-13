Воротар ЛНЗ: Хотілося перемогти Шахтар

Олег Дідух — 13 квітня 2026, 17:47
Олексій Паламарчук

Голкіпер ЛНЗ Олексій Паламарчук поділився враженнями від матчу 23 туру УПЛ проти донецького Шахтаря (13 квітня).

Слова воротаря черкащан наводить УПЛ ТБ.

"Нічийний результат, але дуже хотілося перемогти, тому що коли футболіст виходить на поле, він завжди хоче отримати перемогу і приємні емоції. Бойова нічия, напевно, заслужений результат.

Кожен матч важкий, неважливо який суперник. Перший тайм трохи не пішов в обороні. Шахтар пробив два рази – два голи забили нам. Зайшли у роздягальню засмучені. Розуміли, що Шахтар буде домінувати з мʼячем, але все одно намагалися знайти свої моменти і забити", – заявив голкіпер.

Нагадаємо, матч між ЛНЗ і Шахтарем завершився внічию 2:2. Команди ділять лідерство у турнірній таблиці УПЛ, маючи по 51 очку в активі, проте у Шахтаря є один матч у запасі.

Український голкіпер ЛНЗ виявив бажання виступати за збірну Молдови
ЛНЗ оголосив про підписання контракту з голкіпером-рекордсменом УПЛ
ЛНЗ підписав основного голкіпера Інгульця та півзахисника Руха – джерело
УПЛ визначила символічну збірну за підсумками сезону 2024/25
ЛНЗ підсилиться голкіпером-рекордсменом УПЛ

