Гендир ЛНЗ: Не треба боятися того, ми боремося за чемпіонство

Генеральний директор ЛНЗ Василь Каюк поділився враженнями від матчу 23 туру УПЛ проти донецького Шахтаря, що відбувся у понеділок, 13 квітня.

Слова функціонера наводить УПЛ ТБ.

"Я сьогодні після матчу зайшов до роздягальні, подякував футболістам і сказав, що на даний момент вони роблять диво. Думаю, ніхто не сподівався на те, що ми будемо боротися за чемпіонство на даний момент. Не треба боятися того, ми боремося за чемпіонство. Але це все заслуга нашого тренерського штабу і футболістів.

Ми комплектували команду, але все залежить від головного тренера і від того, як грають футболісти. Черкаси почали закохувати місто в футбол. Тому що я раніше говорив в інтерв'ю, як такої футбольної культури в Черкасах не було. Сьогодні ви бачили – було безліч вболівальників. Ви відчули, що вболівальники прийшли. Хлопці заслужили, щоб їх підтримували кожну гру. Ми дивимося, що команда прогресує з матчу в матч, і це найважливіше", – заявив Каюк.