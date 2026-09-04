ЛНЗ продовжив контракт з головним тренером
Віталій Пономарьов
ФК ЛНЗ
Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов продовжив контракт із клубом.
Про це повідомила пресслужба черкаської команди.
Сторони підписали нову угоду про співпрацю до 2029 року.
Наставник "фіолетових" очолив ЛНЗ у червні 2025 року. За цей час команда під його керівництвом пройшла шлях від 12-го місця до срібних нагород Української Прем'єр-ліги та вперше в історії клубу здобула право представляти Черкаси в єврокубках.
"Продовження контракту з Віталієм Юрійовичем – це довіра клубу до обраного напрямку, тренерського штабу та спільного бачення подальшого розвитку ЛНЗ", – йдеться у повідомленні.
Напередодні ЛНЗ оголосив про підписання українського захисника Богдана Слюбика, який належить чеському Пардубіце.