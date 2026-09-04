ЛНЗ продовжив контракт з головним тренером

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов продовжив контракт із клубом.

Про це повідомила пресслужба черкаської команди.

Сторони підписали нову угоду про співпрацю до 2029 року.

Наставник "фіолетових" очолив ЛНЗ у червні 2025 року. За цей час команда під його керівництвом пройшла шлях від 12-го місця до срібних нагород Української Прем'єр-ліги та вперше в історії клубу здобула право представляти Черкаси в єврокубках.

"Продовження контракту з Віталієм Юрійовичем – це довіра клубу до обраного напрямку, тренерського штабу та спільного бачення подальшого розвитку ЛНЗ", – йдеться у повідомленні.

Напередодні ЛНЗ оголосив про підписання українського захисника Богдана Слюбика, який належить чеському Пардубіце.