Історичний дебют ЛНЗ у єврокубках: анонс матчу Ліги конференцій проти Гента

23 липня 2026 року стане історичним днем в історії футбольного клубу ЛНЗ, який лише п'ять років тому отримав професійний статус. Команда Лебединського насіннєвого заводу дебютує в єврокубках! Першим європейським суперником для ЛНЗ у Лізі конференцій стане бельгійський Гент.

Нижче пропонуємо ознайомитися з прев'ю поєдинку, який стане історичним для черкаського футболу.

Історичний день далеко від дому

Дебютний домашній матч ЛНЗ у Лізі конференцій, на жаль, відбудеться не в Черкасах, а за тисячу кілометрів від рідного дому, у польському місті Плоцьк, що знаходиться за сто кілометрів від Варшави. Стадіон "Орлен", на якому й відбудеться матч із Гентом, вміщує 15 тисяч уболівальників і був відкритий після реконструкції у вересні 2003-го. На арені грає місцева команда Вісла.

Підготовка ЛНЗ до старту в єврокубках

Головному тренеру команди Віталію Пономарьову після успішного виступу ЛНЗ у минулому сезоні вдалося зберегти основний склад команди, не втративши своїх лідерів. Окрім збереження складу, ЛНЗ зробив декілька вагомих, як для такого скромного клубу, придбань.

ФК ЛНЗ

По-перше, було куплено у словацького Тренчина нігерійського нападника Коді Девіда. 25-річний форвард є вихованцем англійського Евертона та тривалий час набирався досвіду в нижчих лігах британського футболу. У минулому сезоні на рахунку Девіда дев'ять голів у 15 поєдинках за Тренчин.

Інший новачок ЛНЗ, більш відомий в українському футболі, – це албанець Теді Цара з Олександрії. У минулому сезоні цей півзахисник провів 32 матчі за "містян" у всіх турнірах, забивши шість голів у чемпіонаті, але це не врятувало його вже колишню команду від вильоту до Першої ліги.

Також черкасці оформили трансфери трьох гравців Руха: захисників Андрія Кітелу та Віталія Романа, а також бразильського хавбека Таллеса Бренера.

Передсезонні збори ЛНЗ провів у Словенії, де зіграв сім товариських поєдинків із командами доволі пристойного рівня, серед яких Динамо Загреб, Хайдук, Штурм, Гезтепе та інші. Чотири матчі український колектив виграв, двічі програв і один раз зіграв унічию.

Огляд останнього матчу ЛНЗ на зборах

Що ми знаємо про Гент?

За підсумками минулого сезону Гент посів п'яте місце за підсумками розіграшу чемпіонату Бельгії і вийшов до Ліги конференцій. За версією статистичного порталу Transfermarkt, вартість складу команди становить близько 60 мільйонів євро (ЛНЗ оцінюють у 20 мільйонів). Найдорожчим гравцем команди є 21-річний центральний півзахисник Матіас Делор, якого оцінили в сім мільйонів.

Головним тренером команди є бельгієць Рік де Міл, який працює в клубі трохи більше ніж пів року, із грудня 2025-го. Великих трофеїв у своїй тренерській кар'єрі де Міл не здобував, а у двох попередніх клубах (Вестерло та Шарлеруа) рятував свої команди від вильоту до нижчих дивізіонів.

У рамках підготовки до старту сезону Гент провів шість товариських матчів, в одному з яких програв Кривбасу (1:2). Причому це була єдина поразка на цих зборах для бельгійського колективу.

Улітку команду залишив польський вінгер Міхал Скораш, який у минулому сезоні відіграв 32 поєдинки, у яких забив два голи та віддав вісім асистів. Також продовжить кар'єру в Реймсі камерунець Самуель Котто. У принципі, імена новачків клубу вам також мало що скажуть, як і тих, хто пішов.

У резервній команді присутні два молоді українці: Олександр Сорока та Руслан Видиш. А загалом наші співвітчизники залишили помітний слід в історії клубу. Свого часу за бельгійців виступали Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

У цілому, Гент – відомий у євротурнірах клуб, який свого часу грав із багатьма українськими командами. Востаннє Гент виступав у євротурнірі в сезоні 2024/25 і вийшов у плей-оф Ліги конференцій, посівши 17-те місце в основному раунді.

Getty Images

Проти українських клубів Гент провів 10 поєдинків, із яких програв шість матчів – Динамо (4) та Шахтарю (2), а от із командами "другого ешелону" статистика у "буйволів" трохи краща: 2:1, 1:1 проти Олександрії та 4:1, 1:1 проти Зорі.

Передматчеві слова

Тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов запевнив уболівальників, що до Гента його колектив ставиться з повагою, але особливих хвилювань перед суперником немає:

"Мандражу немає. Будемо налаштовувати команду так, щоб спокійно виходила на поле та грала на максимумі своїх можливостей. Звичайно, для більшості гравців це буде вперше – грати у єврокубках. Але, повторюсь, ми підготовлені добре", – заявив Пономарьов на передматчевій пресконференції.

Віталій Пономарьов ФК ЛНЗ

Рік де Міл сподівається, що його колектив не допустить недооцінки суперника:

"Ми детально вивчали ЛНЗ. Це гарно структурована команда з чітким баченням гри. Ми не маємо права на зверхність тільки через те, що наш клуб має більший єврокубковий досвід", – зазначив тренер Гента.

Де дивитися матч ЛНЗ – Гент

Матч відбудеться 23 липня на стадіоні "Орлен" у Плоцьку, а стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.

У прямому етері гру транслюватиме онлайн-сервіс "Київстар ТБ".