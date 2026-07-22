Гент не та команда, якої потрібно боятися: Пономарьов – про дебют ЛНЗ у Лізі конференцій

Наставник ЛНЗ Віталій Пономарьов поділився очікуваннями від протистояння з Гентом у другому відбірковому раунді Ліги конференцій.

Його слова передає Український футбол.

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Для черкаського клубу та тренера це буде дебютна гра у єврокубках. Він заявив, що команда спокійно готується до першого поєдинку та вірить, що вона може здолати іменитого суперника:

"Мандражу немає. Будемо налаштовувати команду так, щоб спокійно виходила на поле та грала на максимумі своїх можливостей. Тільки так ми зможемо досягти позитивного результату. Звичайно, для більшості гравців це буде вперше – грати у єврокубках. Але, повторюсь, ми підготовлені добре. Гент – досить досвідчений єврокубковий боєць. У них великий досвід виступів на міжнародній арені, а в нас його поки немає. Однак Гент не безгрішна команда. Є недоліки – їх можна використати, схилити шальки терезів на нашу користь. Взагалі, Гент не та команда, якої потрібно боятися. Так, хороша, добротна команда, але її можна проходити".

Зазначимо, що перше протистояння між ЛНЗ і Гентом відбудеться 23 липня. Гра розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Матч-відповідь команди проведуть через тиждень. Вони вже знають своїх потенційних суперників у наступному раунді відбору.