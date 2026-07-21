Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Визначилися судді на дебютний матч ЛНЗ у єврокубках

Олег Дідух — 21 липня 2026, 14:45
Визначилися судді на дебютний матч ЛНЗ у єврокубках

Матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій ЛНЗ – Гент обслужить шведська бригада арбітрів на чолі з Гранітом Македончі.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Його асистентами будуть Маркус Лундгрен Клітте та Ніклас Нюберг, четвертий арбітр – Аді Аганович. Усі представляють Швецію. Судді VAR на цьому матчі не працюватимуть.

Матч ЛНЗ – Гент відбудеться у четвер, 23 липня, у польському Плоцьку на стадіоні імені Казімєжа Гурського. Початок поєдинку – о 21:30 за київським часом.

Для ЛНЗ цей матч стане дебютним в єврокубках в історії клубу. Раніше клуб презентував спеціальний комплект форми на матчі Ліги конференцій сезону-2026/27.

Другий матч ЛН проти Генка пройде в Бельгії 30 липня. В разі успіху в цьому протистоянні далі на клуб із Черкас чекатимуть матчі проти переможця в парі Гетеборг (Швеція) – Левадія (Естонія).

Гент Ліга конференцій ЛНЗ Черкаси

ЛНЗ Черкаси

ЛНЗ, Полісся та Динамо дізналися потенційних суперників у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій
ЛНЗ презентував форму, в якій дебютує у Лізі конференцій
ЛНЗ продовжив контракт з ключовим захисником
Літнє міжсезоння-2026: календар і результати спарингів клубів УПЛ
ЛНЗ та Епіцентр зазнали поразок, результативна нічия Харкова у контрольних матчах

Останні новини