Визначилися судді на дебютний матч ЛНЗ у єврокубках

Матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій ЛНЗ – Гент обслужить шведська бригада арбітрів на чолі з Гранітом Македончі.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Його асистентами будуть Маркус Лундгрен Клітте та Ніклас Нюберг, четвертий арбітр – Аді Аганович. Усі представляють Швецію. Судді VAR на цьому матчі не працюватимуть.

Матч ЛНЗ – Гент відбудеться у четвер, 23 липня, у польському Плоцьку на стадіоні імені Казімєжа Гурського. Початок поєдинку – о 21:30 за київським часом.

Для ЛНЗ цей матч стане дебютним в єврокубках в історії клубу. Раніше клуб презентував спеціальний комплект форми на матчі Ліги конференцій сезону-2026/27.

Другий матч ЛН проти Генка пройде в Бельгії 30 липня. В разі успіху в цьому протистоянні далі на клуб із Черкас чекатимуть матчі проти переможця в парі Гетеборг (Швеція) – Левадія (Естонія).