ЛНЗ, Полісся та Динамо дізналися потенційних суперників у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій

У понеділок, 20 липня, відбулося жеребкування 3-го етапу кваліфікації Ліги конференцій.

Так, своїх потенційних суперників дізналися Полісся та ЛНЗ, які стартують у другому раунді, а також Динамо, якщо не зможе подолати 2-й раунд відбору Ліги Європи.

Потенційні суперники ЛНЗ у разі, якщо черкаський клуб подолає 2-й раунд:

Переможець пари Гетеборг (Швеція) – Левадія (Естонія)

Нагадаємо, у другому раунді ЛНЗ зіграє проти бельгійського Гента.

Потенційні суперники Полісся у разі, якщо житомирський клуб подолає 2-й раунд:

Переможець пари Дебрецен (Угорщина) – Пюнік (Вірменія)

У другому раунді Полісся зустрінеться з данським Копенгагеном.

Потенційні суперники Динамо у разі, якщо кияни вилетять з 2-го раунду відбору Ліги Європи

Той, хто програє в парі Карабах (Азербайджан) – ЦСКА Софія (Болгарія)

Динамо у 2-му раунді Ліги Європи зіграє проти грецького ПАОКа.

Матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій пройдуть 6 та 13 серпня.

Як відомо, напередодні Динамо дізналося потенційного суперника в 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи.