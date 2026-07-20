ЛНЗ, Полісся та Динамо дізналися потенційних суперників у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій
У понеділок, 20 липня, відбулося жеребкування 3-го етапу кваліфікації Ліги конференцій.
Так, своїх потенційних суперників дізналися Полісся та ЛНЗ, які стартують у другому раунді, а також Динамо, якщо не зможе подолати 2-й раунд відбору Ліги Європи.
Потенційні суперники ЛНЗ у разі, якщо черкаський клуб подолає 2-й раунд:
- Переможець пари Гетеборг (Швеція) – Левадія (Естонія)
Нагадаємо, у другому раунді ЛНЗ зіграє проти бельгійського Гента.
Потенційні суперники Полісся у разі, якщо житомирський клуб подолає 2-й раунд:
- Переможець пари Дебрецен (Угорщина) – Пюнік (Вірменія)
У другому раунді Полісся зустрінеться з данським Копенгагеном.
Потенційні суперники Динамо у разі, якщо кияни вилетять з 2-го раунду відбору Ліги Європи
- Той, хто програє в парі Карабах (Азербайджан) – ЦСКА Софія (Болгарія)
Динамо у 2-му раунді Ліги Європи зіграє проти грецького ПАОКа.
Матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій пройдуть 6 та 13 серпня.
Як відомо, напередодні Динамо дізналося потенційного суперника в 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи.