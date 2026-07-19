ЛНЗ презентував форму, в якій дебютує у Лізі конференцій

Черкаський ЛНЗ представив форму, в якій команда буде грати на матчах Ліги конференцій у сезоні-26/27.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

З відеопрезентації помітно, що комплект виконаний в чорному кольорі з білими написами спонсорів та темно-сірими ребристими вставками на комірі й рукавах. Як зазначається, це лімітована лінія екіпірування.

Основну форму на сезон команда представить перед першим домашнім матчем в Українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, що першим поєдинком для підопічних Віталія Пономарьова на "Черкас-Арені" має стати гра проти одеського Чорноморця, яка відбудеться 15 серпня та розпочнеться о 18:00 (за київським часом).

Додамо, що ЛНЗ розпочне свій шлях у Лізі конференцій з другого раунду кваліфікації. На цій стадії на черкасців очікує двоматчеве протистояння з бельгійським Генком.

Перша гра відбудеться у четвер, 23 липня о 21:30 (за київським часом). Матч-відповідь триватиме на домашньому для "магістрів" стадіоні "Планет Груп Арена" (30 липня о 20:00).

Зауважимо, що напередодні ЛНЗ оголосив про продовження контракту з захисником Олегом Горіним. А до цього черкаський клуб покинув косоварський оборонець Хайдін Саліху.