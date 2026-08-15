Шахтар продовжив контракт з 19-річним Ізакі

Шахтар підписав новий контракт із 19-річним бразильським півзахисником Ізакі Сілвою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до 31 серпня 2031 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Ізакі виступає за Шахтар із серпня 2025 року. За цей час він провів 39 матчів за донецьку команду, забив 7 голів та віддав 7 результативних передач.

Разом із Шахтарем бразилець став чемпіоном України у 2026 році. Навесні цього року Ізакі дебютував за молодіжну збірну Бразилії U20, у складі якої провів три матчі та забив один гол.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Дмитро Криськів повернувся до роботи у загальній групі Шахтаря після травми литкового м'яза.

Також за рішенням головного тренера Арди Турана Мар'ян Швед переведений до команди донецького Шахтаря U-21.