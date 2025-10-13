Чорноморець втратив бали у грі з Прикарпаттям, Лівий берег здолав Ворсклу в 11 турі Першої ліги

У понеділок, 13 жовтня, відбулася низка матчів у межах 11 туру Першої ліги України з футболу.

Ігровий день розпочався у Чернігові, куди в гості завітав ФК ЮКСА. Перемогу здобули господарі. Згодом одеський Чорноморець у меншості втратив бали у грі з Прикарпаттям.

В центральному матчі туру Лівий берег без проблем розібрався з Ворсклою, яка нещодавно звільнила Олександра Бабича. А в останній грі дня тернопільська Нива здолала Металіст.

Чемпіонат України – Перша ліга

11 тур, 13 жовтня

Чернігів – ЮКСА 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 16 Кулик, 2:0 – 48 Шалфєєв

Прикарпаття – Чорноморець 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 13 Кулач, 1:1 – 71 Чушенко

Вилучення: 45 Герич (Чорноморець, пряма червона)

Лівий берег – Ворскла 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 38 Сідней (пен.), 2:0 – 90+1 Галоян

Металіст – Нива Тернопіль 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 48 Михальчук (а.г.), 1:1 – 55 Мисик, 1:2 – 85 Демиденко

Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що 11 тур чемпіонату розпочався напередодні – Буковина переграла Поділля та очолила турнірну таблицю.