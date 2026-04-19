ЮКСА розписала мирову з Вікторією, Агробізнес розгромив СК Металург у 24 турі Першої ліги

У неділю, 19 квітня, відбулися останні матчі 24-го туру Першої ліги чемпіонату України сезону-2025/26.

Агробізнес на виїзді просто не залишив шансів СК Металургу та здобув розгромну перемогу з 6 забитими голами. Спочатку саме запорізький клуб вийшов вперед, завдяки м'ячу Рудавського на 2-й хвилині матчу, але це був останній забитий гол для підопічних Сергія Ковальця.

Далі команда із Волочиська просто розібрала Металург, забивши 4 голи в першому таймі, та 2 в другому. Героєм зустрічі став Назарій Нич, який відзначився хеттриком.

ЮКСА на власному полі розписала мирову з Вікторією з рахунком 1:1. Перші відзначилися "хрестоносці", завдяки м'ячу Ситнікова, який він забив на 33-й хвилині зустрічі. Але вже же під завісу матчу Вікторія зуміла зрівняти рахунок.

Чемпіонат України – Перша ліга

24 тур, 19 квітня

СК Металург – Агробізнес 1:6 (1:4)

Голи: 1:0 – 2 Рудавський, 1:1 – 10 Нич, 1:2 – 27 Кузьмін, 1:3 – 30 Нич, 1:4 – 42 Нич, 1:5 – 54 Толочко, 1:6 – 70 Різник

ЮКСА – Вікторія 1:1 (1:0)

Гол: 1:0 – 33 Ситніков, 2:0 90 – Васильєв

Далі закінчить день в другому дивізіоні України протистояння Фенікса-Маріуполь та Інгульця о 15:00.

Нагадаємо, у попередніх матчах цього ж туру Лівий Берег у більшості не зміг перемогти Ниву Тернопіль, а Чорноморець дотиснув Пробій.