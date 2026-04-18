Перша ліга. Поділля зіграло внічию з Поділлям у 24 турі

У суботу, 18 квітня, продовжується 24 тур Першої ліги чемпіонату України сезону-2025/26. Матч у Хмельницькому між місцевим Поділлям і Черніговом завершився нульовою нічиєю.

Чемпіонат України – Перша ліга

24 тур, 17 квітня

Поділля – Чернігів – 0:0 (0:0)

Матч між Ворсклою та Прикарпаттям-Благо стартував ще о 12:00, проте досі не дограний через повітряну тривогу в Полтаві. Гра була призупинена на 59 хвилині за рахунку 1:0 на користь гостей.

Також у суботу, 18 квітня, відбудуться ще два матчі в рамках 24 туру Першої ліги:

15:00 Нива Тернопіль – Лівий Берег

16:30 Чорноморець – Пробій

Напередодні Буковина на виїзді обіграла харківський Металіст, зробивши ще один крок до підвищення у класі.