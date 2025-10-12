Буковина обіграла Поділля та очолила турнірну таблицю Першої ліги
ПФЛ
Сьогодні, 12 жовтня, відбулися два матчі 11-го туру Першої ліги України з футболу.
Зокрема, Буковина без проблем розібралася з Поділлям та вийшла на перше місце турнірної таблиці чемпіонату, але у Чорноморця (який був першим до цього) матч 11-го туру ще попереду.
В іншому поєдинку колишній учасник УПЛ Інгулець мінімально переміг Пробій Городенку. Єдиний гол ще в першому таймі забив Фарасеєнко.
Чемпіонат України – Перша ліга
11 тур, 12 жовтня
Буковина – Поділля 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 9 Плакса, 2:0 – 72 Груша
Пробій Городенка – Інгулець 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 27 Фарасеєнко
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що представник одного з клубів Першої ліги намагався підкупити арбітра. Наразі триває перевірка УАФ.