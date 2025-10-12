Українська правда
Буковина обіграла Поділля та очолила турнірну таблицю Першої ліги

Микола Дендак — 12 жовтня 2025, 17:07
ПФЛ

Сьогодні, 12 жовтня, відбулися два матчі 11-го туру Першої ліги України з футболу.

Зокрема, Буковина без проблем розібралася з Поділлям та вийшла на перше місце турнірної таблиці чемпіонату, але у Чорноморця (який був першим до цього) матч 11-го туру ще попереду.

В іншому поєдинку колишній учасник УПЛ Інгулець мінімально переміг Пробій Городенку. Єдиний гол ще в першому таймі забив Фарасеєнко.

Чемпіонат України – Перша ліга
11 тур, 12 жовтня

Буковина – Поділля 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 9 Плакса, 2:0 – 72 Груша

Пробій Городенка – Інгулець 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 27 Фарасеєнко

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що представник одного з клубів Першої ліги намагався підкупити арбітра. Наразі триває перевірка УАФ.

