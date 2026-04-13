Лівий Берег з дублем Волошина розгромив Металіст у заключному матчі 23 туру Першої ліги
У понеділок, 13 квітня, відбувся заключний матч 23 туру Першої ліги України з футболу сезону-2025/26, у якому Лівий Берег розгромив Металіст.
Зустріч завершилася з рахунком 3:0.
Всі головні події відбулися ще у першій половині зустрічі, кияни взагалі могли забити і 4-й гол, однак Сідней не реалізував пенальті, а суперник протягом другого тайму так нічим і не відповів.
Чемпіонат України – Перша ліга
23 тур, 13 квітня
Лівий Берег – Металіст 3:0 (3:0)
Голи: 1:0 – 19 Банада, 2:0 – 41 Волошин, 3:0 – 45+1 Волошин
Нереалізований пенальті: 32 – Сідней (Лівий Берег)
Нагадаємо, вчора, 12 квітня, Буковина дотиснула Фенікс-Маріуполь, а Вікторія завдяки пенальті перемогла Ворсклу.