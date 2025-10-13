ЮКСА в гостях зіграє з Черніговом, Лівий берег прийматиме Ворсклу в 11 турі Першої ліги

У понеділок, 13 жовтня, відбудеться низка матчів у межах 11 туру Першої ліги України.

Ігровий день розпочнеться у Чернігові, куди в гості завітає ЮКСА. Згодом одеський Чорноморець зустрінеться з Прикарпаттям.

О 14:15 має розпочатись центральний матч туру між Лівим берегом та Ворсклою, яка нещодавно звільнила Олександра Бабича.

Розклад матчів 11 туру Першої ліги України

12:30 Чернігів – ЮКСА

13:30 Прикарпаття – Чорноморець

14:15 Лівий берег – Ворскла

15:15 Металіст – Нива Тернопіль

Зазначимо, що усі матчі в прямому етері транслюватиме Youtube-канал ПФЛ.

Зазначимо, що 11 тур чемпіонату розпочався напередодні – Буковина переграла Поділля та очолила турнірну таблицю.