ЮКСА в гостях зіграє з Черніговом, Лівий берег прийматиме Ворсклу в 11 турі Першої ліги
У понеділок, 13 жовтня, відбудеться низка матчів у межах 11 туру Першої ліги України.
Ігровий день розпочнеться у Чернігові, куди в гості завітає ЮКСА. Згодом одеський Чорноморець зустрінеться з Прикарпаттям.
О 14:15 має розпочатись центральний матч туру між Лівим берегом та Ворсклою, яка нещодавно звільнила Олександра Бабича.
Розклад матчів 11 туру Першої ліги України
- 12:30 Чернігів – ЮКСА
- 13:30 Прикарпаття – Чорноморець
- 14:15 Лівий берег – Ворскла
- 15:15 Металіст – Нива Тернопіль
Зазначимо, що усі матчі в прямому етері транслюватиме Youtube-канал ПФЛ.
Зазначимо, що 11 тур чемпіонату розпочався напередодні – Буковина переграла Поділля та очолила турнірну таблицю.