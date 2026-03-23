Не міг допустити таку ситуацію: Григорчук – про причини відходу Ракицького з Чорноморця
Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук пояснив відхід досвідченого захисника Ярослава Ракицького.
Про це фахівець розповів у коментарі ТаТоТаке.
Наставник був зацікавленим у тому, щоб гравець залишився у клубі. Проте ключовою проблемою стали умови, які запропонував Ракицький.
"Я дуже високо ціную Ярослава як футболіста, він дуже багато досяг у футболі. І коли я приходив у команду, я дуже хотів, щоб він у нас був, бо я розумію, що такий футболіст – з титулами, з такою майстерністю.
Готовність – я розумів, що в будь-якому випадку ми знайдемо шлях для Ярослава, враховуючи його вік, щоб він був у найкращому стані, в якому він може бути на його етапі кар'єри.
Лише я не міг допустити таку ситуацію, яку пропонував Ярослав – що він з різних причин не збирався приїжджати до нас тоді, коли команда збирається. І чим більше пройшло часу, тим ця ситуація стала неможливою абсолютно, бо ми розуміємо, що це якийсь і момент, напевно, поваги.
При всій повазі до футболіста, є колектив, є клуб, і ми мусимо правильно поводитися. І через те на цей час це практично неможливо. Ми повинні з цим змиритися, що Ярослава з нами немає", – розповів Григорчук.
Зазначимо, що Ракицький виступав за Чорноморець з березня 2025 року. У складі "моряків" він провів 26 матчів, у яких забив три голи та віддав дві результативні передачі.
Нагадаємо, що у січні Григорчук втретє очолив Чорноморець. На його запрошення в Одесу приїхав колишній воротар Динамо та збірної України Максим Коваль.