Не міг допустити таку ситуацію: Григорчук – про причини відходу Ракицького з Чорноморця

Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук пояснив відхід досвідченого захисника Ярослава Ракицького.

Про це фахівець розповів у коментарі ТаТоТаке.

Наставник був зацікавленим у тому, щоб гравець залишився у клубі. Проте ключовою проблемою стали умови, які запропонував Ракицький.

"Я дуже високо ціную Ярослава як футболіста, він дуже багато досяг у футболі. І коли я приходив у команду, я дуже хотів, щоб він у нас був, бо я розумію, що такий футболіст – з титулами, з такою майстерністю.

Готовність – я розумів, що в будь-якому випадку ми знайдемо шлях для Ярослава, враховуючи його вік, щоб він був у найкращому стані, в якому він може бути на його етапі кар'єри.

Лише я не міг допустити таку ситуацію, яку пропонував Ярослав – що він з різних причин не збирався приїжджати до нас тоді, коли команда збирається. І чим більше пройшло часу, тим ця ситуація стала неможливою абсолютно, бо ми розуміємо, що це якийсь і момент, напевно, поваги.

При всій повазі до футболіста, є колектив, є клуб, і ми мусимо правильно поводитися. І через те на цей час це практично неможливо. Ми повинні з цим змиритися, що Ярослава з нами немає", – розповів Григорчук.