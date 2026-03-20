Григорчук: У Чорноморця конкуренція є практично на всіх позиціях

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук оцінив підготовку команди до другої частини сезону.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Ми попрацювали добре, попрацювали, скажімо так, якісно. На жаль, якісь дні у нас випадали через погоду, але з усього того, як у нас складалося, ми вижали максимум. Наскільки ми готові, це можна буде сказати вже після першої гри, або навіть, можливо, після кількох ігор буде зрозуміло, наскільки ми готові. Але перша гра, звичайно, дасть нам багато інформації", – сказав тренер.

Фахівець виділив користь спарингів з командами Української Прем'єр-ліги – проти Полісся та Колоса.

"Вони були дуже корисними, обидві ці гри. До цих матчів був інтерес – як ми виглядатимемо на фоні команд УПЛ, які вже набагато краще готові, ніж ми. І ще – ми грали на швидких полях. Для нас це було, по-перше, дуже корисно як тренування, а по-друге – саме там ми отримали найбільше інформації по всіх аспектах: і щодо функціональної підготовленості, і щодо ігрових швидкостей. Було важливо помірятися на такому рівні, а ще точніше – посперечатися у швидкостях, бо ми розуміємо, що обидві команди УПЛ набагато ближчі до своєї максимальної готовності, ніж ми на даному етапі", – зазначив тренер.

Григорчук заявив, що під час зборів дав змогу проявити максимальній кількості гравців.

"Ми дійсно намагалися дати можливість проявити себе якомога більшій кількості футболістів. Це був важливий період для того, щоб подивитися гравців у різних поєднаннях, у різних ситуаціях, на різних відрізках матчів. Конкуренція для команди – це дуже важливо. Вона завжди стимулює, вона змушує футболістів працювати ще більше і не давати собі права знижувати вимоги до себе. Можу сказати, що конкуренція у нас сьогодні є практично на всіх позиціях. Десь вона відчувається трохи більше, десь трохи менше, але загалом це хороший знак для команди", – розповів Григорчук.

Нагадаємо, що у січні Григорчук втретє очолив Чорноморець. На його запрошення в Одесу приїхав колишній воротар Динамо та збірної України Максим Коваль.

У турнірній таблиці Першої ліги одеський клуб посідає третє місце, маючи в активі 38 очок після 18 зіграних матчів.

Свій наступний матч команда зіграє у суботу, 21 березня, проти ФК ЮКСА.