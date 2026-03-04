Форвард Чорноморця вирушив в оренду до команди, якій забив гол у чемпіонаті

Одеський Чорноморець оголосив про відхід форварда Євгенія Рязанцева.

Про це повідомила пресслужба "моряків".

24-річний нападник до завершення сезону-2025/26 гратиме в оренді за Поділля. Цікаво, що у першому колі Євгеній забив гол саме цій команді.

"Бажаємо Євгенію стабільної ігрової практики, впевненості на полі та прогресу. Чекаємо сильнішим", – йдеться у повідомленні клубу.

Зазначимо, що Рязанцев виступав за Чорноморець з літа 2025 року. Нападник забив 1 гол у 10 матчах за основну команду "моряків", а також зіграв 6 поєдинків у Другій лізі за Чорноморець-2.

Під час футбольної кар'єри вихованець Динамо також захищав кольори Металіста, іспанської Понферрадіни та Минаю. Свого часу Рязанцева викликали до юнацької збірної України U-17, за яку він зіграв 6 матчів та забив 1 гол.

Перед поновленням весняної частини чемпіонату у Першій лізі Чорноморець йде на 3 місці та претендує на підвищення в класі. Хмельницьке Поділля після 18 зіграних турів посідає 15 місце, ризикуючи покинути дивізіон.

Раніше повідомлялося, що Чорноморець відпустив вільним агентом голкіпера Яна Вічного.