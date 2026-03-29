Григорчук: Втратили перемогу через власні помилки

Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук пояснив нічию з Фенікс-Маріуполем (1:1) у 20 турі Першої ліги.

Про це він розповів у коментарі після гри.

"Гра загалом була бойова, багато боротьби. Якщо говорити про результат — ми втратили два очки. На жаль. І втратили їх через власні помилки – їх, мабуть, було дві.

У другому таймі, після замін і вже наприкінці гри, ми створили достатньо моментів, щоб виграти. Воротар виручив, десь не забили, десь не пощастило. Але причина не має значення – такі моменти, хоча б частину з них, ми зобов'язані реалізовувати. Їх не буває багато, а це були стовідсоткові нагоди. Для нас нічия – це негативний результат", – сказав він.