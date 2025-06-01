Знервованість заважає: наставник Лівого Берега – про виліт клубу з УПЛ

Головний тренер Лівого Берега Віталій Первак прокоментував поразку своєї команди від Металіста 1925, який в підсумку вибив столичну команду в Першу лігу, наголосивши, що однією з причин стала нервозність гравців.

Про це він сказав у коментарі пресслужбі клубу.

"Ми дуже сильно розчаровані результатом. Маємо його прийняти, зробити висновки і ще більше працювати. Вітаю Металіст 1925 із виконанням завдання, яке вони ставили перед собою.

Так, сьогодні були моменти, але не змогли забити. Якби це зробили, то на полі був би зовсім інший футбол. Можливо, й була нервозність у діях наших підопічних, але ми заспокоювали хлопців. Вони були занадто заведені, хотіли довести самим собі, що варті грати в УПЛ. Як бачите, знервованість заважає, було багато помилок технічного характеру", – зазначив він.

Тренер також висловився щодо першого досвіду команди під час виступу в еліті.

"Щодо досвіду в УПЛ протягом цього сезону, то ми побачили, що гра в еліті – це зовсім інше. Виконавча майстерність має велику роль, у деяких матчах нас обігравали завдяки індивідуальній майстерності окремих гравців. Тут все на найвищому рівні – стадіони, уболівальники, робота пресслужб.

Чи повернемося за сезон до УПЛ? Не буду говорити наперед, адже в українському футболі ніхто не знає, що буде завтра. Так, ми дали багатьом гравцям, які вибороли право грати в УПЛ цього сезону, проявити себе на новому рівні. Вони ще молоді хлопці, їм є куди додавати у футбольному плані. Вірю, що в цих виконавців Лівого Берега все буде добре в кар’єрі", – підкреслив Первак.

В іншому матчі за право виступати в УПЛ Кудрівка в серії пенальті обіграла Ворсклу, зафіксувавши таким чином перше пониження у класі для полтавського клубу за всю історію чемпіонату.