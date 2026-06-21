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Лівий Берег продовжив контракт з одним із ключових захисників

21 червня 2026, 23:43
Лівий Берег продовжив контракт з одним із ключових захисників
Ернест Астахов
Лівий Берег

Лівий Берег продовжив співпрацю з одним із ключових захисників команди Ернестом Астаховим.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Нова угода з футболістом діятиме до 30 червня 2027 року.

Астахов став гравцем Лівого Берега у 2023 році. З того часу захисник провів за клуб 62 матчі: 56 – у складі першої команди та ще 6 – за Лівий берег-2.

Напередодні "лелеки" припинили співпрацю з голкіпером

Нагадаємо, що за підсумками перехідних матчів Лівий Берег переміг Олександрію із загальним рахунком 2:1 та виборов право виступати в УПЛ.

Лівий берег

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