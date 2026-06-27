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Лівий Берег продовжив контракти з лідерами команди, які допомогли повернутися в УПЛ

Сергій Шаховець — 27 червня 2026, 13:28
Лівий Берег продовжив контракти з лідерами команди, які допомогли повернутися в УПЛ
Євген Банада і Сергій Косовський
ФК Лівий Берег

Лівий Берег продовжив співпрацю з двома досвідченими футболістами – Євгеном Банадою та Сергієм Косовським.

Про це повідомила пресслужба "лелек".

Нові угоди з обома півзахисниками розраховані до 30 червня 2027 року.

Євген Банада виступає за Лівий Берег з липня 2024 року. На рахунку 34-річного футболіста 47 матчів у всіх турнірах.

У сезоні-2025/26 Банада забив 4 м'ячі та віддав дві результативні передачі у 22 матчах. Саме гол Євгена у ворота Олександрії в другому матчі плейоф допоміг "лелекам" повернутися до УПЛ після річної перерви.

Сергій Косовський приєднався до Лівого Берега разом із Банадою. За два сезони центральний півзахисник зіграв 45 матчів, у яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.

Раніше повідомлялося, що Лівий Берег продовжив контракт із одним із ключових захисників команди Ернестом Астаховим.

Лівий берег Євген Банада

Лівий берег

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