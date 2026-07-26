Бразилець із УПЛ зробив татуювання українською мовою: фото
Захисник київського Лівого Берега Сідней приємно здивував українських уболівальників незвичайним вчинком. Бразильський футболіст зробив нове татуювання українською мовою, чим одразу привернув увагу в соцмережах.
Відповідне відео опублікували на офіційних сторінках клубу. На кадрах видно, що Сідней набив на тілі слово "надія".
У самому Лівому Березі лаконічно, але дуже символічно пояснили вибір футболіста.
"Надія. Те, що веде вперед".
Нагадаємо, за підсумками перехідних матчів Лівий Берег переміг Олександрію із загальним рахунком 2:1 та виборов право виступати в УПЛ.
Раніше повідомлялося, що матч між Динамо та Лівим Берегом, який мав відбутися 2 серпня цього року у межах першого туру Української Прем'єр-ліги, відклали на інший день.