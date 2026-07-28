Лівий Берег підписав 20-річного центрфорварда з системи Мідтьюлланна

Лівий Берег оголосив про трансфер сенегальського нападника Папе Маліка Фалла.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Терміни та фінансові деталі контракту не розголошуються.

Зауважимо, що 20-річний форвард є вихованцем сенегальського клубу Кеур Мадіор. Гравець покинув команду з батьківщини у вересні 2025 року та перебрався до системи данського Мідтьюлланна.

Його угода з колективом із Гернінга була чинна до літа 2030 року (за даними Transfermarkt).

Нагадаємо, що нещодавно столичний клуб оголосив про відхід трьох півзахисників.

Додамо, що Лівий Берег за підсумками минулого сезону повернувся до елітного дивізіону України, перегравши в стикових матчах Олександрію (2:1 – перемога в двоматчевій серії).