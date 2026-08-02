Це була історична гра: Гаджиєв – про перемогу Харкова у матчі з Вересом

Півзахисник Харкова Рамік Гаджиєв оцінив перемогу над Вересом у 1 турі чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Радий, що забив. Перша гра після ребрендингу під назвою Харків – це була історична гра. Я дуже радий, що ми перемогли, і що я став автором голу. Я харків'янин і дуже пишаюся цим", – зазначив він.

Гаджиєв вийшов на заміну на 78-й хвилині гри, а вже на 90-й відзначився переможним голом.

"Звісно, якщо мене, атакувального гравця, випускає тренер на останніх хвилинах, то він сподівається, що я допоможу забити гол і зроблю якусь результативну дію, щоб ми перемогли. Тому я йому вдячний, що він мене сьогодні випустив на поле, і що я реалізував цей момент та забив.

Гол? Я просто біг у штрафний майданчик і чекав свого моменту, тому що потрібно було забивати. І так вийшло, що м'яч відскочив саме до мене, була ударна позиція, і я зміг реалізувати", – зазначив футболіст.